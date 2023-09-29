​Экс-игрок «Локомотива» Бека Бека не стал совершать суицид

Бывший футболист «Локомотива» Алексис Бека Бека серьёзно напугал футбольную Европу пятничным днём. Сообщалось, что 22-летний полузащитник намеревался покончить жизнь самоубийством. На место приехали спасательные службы, а также психолог. Работа людей оказалась результативной – Бека Бека не стал совершать суицид и уже находится в безопасности. Об этом рассказывают французские СМИ. В настоящий момент на виадуке Маньян уже никого нет.

Как известно, Алексис Бека Бека является игроком «Ниццы». В сезоне 2023/2024 полузащитник на футбольном поле пока что не появлялся.