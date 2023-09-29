Божович рассказал, как относится к работе в Саудовской Аравии

Черногорский футбольный тренер Миодраг Божович ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в чемпионате Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия? Положительно отношусь к такому переезду, потому что я хочу работать!» - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что последней командой Миодрага был тульский «Арсенал», который наставник покинул в 2022 году. Также тренер известен по работе в таких клубах, как «Амкар», «Москва», «Ростов», «Локомотив», «Црвена Звезда», «Динамо», «Арсенал», «Крылья Советов».

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