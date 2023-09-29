Попов: «Максимум «Рубина» — это место с восьмого по десятое»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о перспективах казанской команды в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, пока главным тренером «Рубина» является Рашид Рахимов, казанцы не смогут подняться выше седьмой строчки в турнирной таблице РПЛ.

«Максимум «Рубина» — это место с восьмого по десятое. Может, заскочат на седьмое место. Если руководство клуба хочет продолжать заниматься мазохизмом, это их право. Выше «Рубин» не поднимется, и предъявлять претензии Рахимову не надо. Это его потолок», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

После девяти туров РПЛ «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. Свой следующий матч команда Рахимова проведёт завтра, 30 сентября, против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.