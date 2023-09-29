Радченко: «Без прогресса Алип не играл бы в «Зените»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об игре защитника Нуралы Алипа за «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне.

«Получение большего объема игровой практики будет сказываться положительно. На мяче из-за этого стал увереннее, ошибок становится меньше. Если бы прогресса не было, то и не играл бы», - передает слова Дмитрия Legalbet.kz.

В сезоне-2023/2024 Нуралы провел 12 поединков за петербургский коллектив во всех турнирах. После девяти туров подопечные Сергея Семака набрали 17 баллов и располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.