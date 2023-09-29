Камоцци: «Соболев прав - «Спартак» мог побороться за победу в Лиге Европы»

Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, отреагировал на слова нападающего «Спартака» Александра Соболева о том, что москвичи могли выиграть Лигу Европы в сезоне-2021/2022, если бы не дисквалификация.

«Соболев прав - «Спартак» мог бы побороться за трофей ЛЕ. Тогда тренером стал Ваноли, который выиграл Кубок России. При нем «Спартак» претендовал бы на победу в ЛЕ», - передает слова Камоцци Sport24.

Напомним, что в том розыгрыше Лиги Европы «красно-белые» финишировали на первом месте в группе и вышли в плей-офф. Но в феврале клубы из России были исключены из еврокубков решением УЕФА.