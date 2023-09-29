Давила: «От души поздравляю Игнашевича с тем, что он вписал своё имя в историю ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Виктор Давила в преддверии матча 10-го тура РПЛ против «Балтики» поделился мнением о главном тренере калининградской команды Сергее Игнашевиче, который ранее выступал за московский клуб.

Чилийский футболист признался, что сам он ничего не знает об Игнашевиче, однако в ЦСКА его очень ценят и уважают.

«От души поздравляю его с тем, что он вписал своё имя в историю ЦСКА. Он пользуется поддержкой болельщиков, любовью со стороны клуба и фанатов», — цитирует Давилу «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Балтика» состоится завтра, 30 сентября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.