Бубнов: «Если «Локомотив» не выиграет у «Пари НН», то победа над «Зенитом» обесценится»

Московский «Локомотив» встретится с «Пари НН» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Прогнозом на этот матч поделился экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов.

«2:1. «Локомотиву» надо побеждать, если очки потеряют, то победа над «Зенитом» обесценится. У команды Галактионова проблемное место - оборона, можно ждать обоюдоострой игры с голами обеих команд», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч «железнодорожников» против «Пари НН» состоится в субботу, 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.