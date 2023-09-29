​Переход России из УЕФА в Азию может оказаться бессмысленным – в РФС объяснили

В последние недели и месяцы в России активно обсуждают возможность перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Впрочем, переход может оказаться бессмысленным, если ФИФА со своей стороны не снимет санкции. Об этом сообщил Максим Митрофанов, который в РФС занимает пост генерального секретаря.

«Если мы переходим в Азию, а ФИФА сохраняет блокировку, то мы не сможем играть и в азиатских соревнованиях. Поэтому перейти в Азию ради перехода в Азию - такой цели у нас никогда не было», - цитирует Митрофанова ТАСС.

Ранее в УЕФА сообщили, что команды России не вернутся в официальные турниры до урегулирования ситуации на Украине. Исключением стали юношеские сборные – на днях УЕФА объявил о решении допустить их.