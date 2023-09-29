Божович: «Любая команда может купить любого игрока, это вопрос денег»

Известный черногорский тренер Миодраг Божович высказался о принципиальности переходов футболистов между клубами РПЛ.

По мнению специалиста, сейчас принципиальных клубов для игроков не существует, поэтому они без каких-либо вопросов готовы перейти в любую команду.

«Любая команда может купить любого игрока, это вопрос денег. То, что не можете купить за деньги, можете купить за большое количество денег. И основным таким клубом выступает «Зенит», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, в летнее трансферное окно нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор перешёл в «Зенит», а защитник Марио Фернандес, ранее на протяжении 10 лет защищавший цвета ЦСКА, так же оказался в петербургском клубе.