Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Генсек РФС: Мы не шантажируем УЕФА переходом в Азию

29 Сентября 2023 • 13:49 Комментировать

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, сообщил, что в переговорах с УЕФА РФС не использует шантаж.

«Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог, но она будет возможна, как мы уже говорили, только тогда, когда и ФИФА будет согласна снять запрет на участие в международных соревнованиях», - цитирует Митрофанова ТАСС.

Стоит сказать, что недавно глава РФС Александр Дюков в очередной раз говорил о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. По его словам, решение о смене конфедерации может быть принято уже в ближайшие месяцы – до конца 2023 календарного года.

Напомним, что УЕФА на неделе вернул юношеские сборные России к официальным турнирам, но подчеркнул, что остальные команды не будут допущены до урегулирования ситуации на Украине.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Максим Митрофанов АФК Переход РФС в АФК
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.09.23 в 19:00
Ростов Ростов
Урал Урал
2.15 3.60 3.50
Видео
30.09.23 в 12:00
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
7.00 4.40 1.51
Видео
30.09.23 в 14:15
Локомотив Москва Локомотив Москва
Пари НН Пари НН
1.85 3.80 4.40
Видео
30.09.23 в 16:30
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
3.50 3.60 2.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
15:08 · Россия. Премьер-лига
Тарханов — о «Крыльях Советов»: «В этом сезоне они способны на многое, наверное, будут в медалях»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза считает, что Чалов способен выступать в Италии
14:38 · Россия. Премьер-лига
Точилин — о словах Юсупова: «На сегодняшний момент уже ничего не исправить»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Локомотива» Бека Бека не стал совершать суицид 1
14:24 · Россия. Премьер-лига
Божович рассказал, как относится к работе в Саудовской Аравии
14:22 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Максимум «Рубина» — это место с восьмого по десятое» 2
14:17 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Без прогресса Алип не играл бы в «Зените»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Соболев прав - «Спартак» мог побороться за победу в Лиге Европы» 1
14:07 · Россия. Премьер-лига
Давила: «От души поздравляю Игнашевича с тем, что он вписал своё имя в историю ЦСКА»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Если «Локомотив» не выиграет у «Пари НН», то победа над «Зенитом» обесценится»
13:56 · Россия. Премьер-лига
​Переход России из УЕФА в Азию может оказаться бессмысленным – в РФС объяснили 1
13:50 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Любая команда может купить любого игрока, это вопрос денег»
13:49 · Россия. Премьер-лига
​Генсек РФС: Мы не шантажируем УЕФА переходом в Азию
13:46 · Россия. Премьер-лига
Божович отреагировал на громкое заявление нападающего «Спартака» Соболева
13:39 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал точный прогноз на матч «Оренбург» - «Зенит» 1
Все новости
Рекомендуем