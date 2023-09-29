​Генсек РФС: Мы не шантажируем УЕФА переходом в Азию

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, сообщил, что в переговорах с УЕФА РФС не использует шантаж.

«Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог, но она будет возможна, как мы уже говорили, только тогда, когда и ФИФА будет согласна снять запрет на участие в международных соревнованиях», - цитирует Митрофанова ТАСС.

Стоит сказать, что недавно глава РФС Александр Дюков в очередной раз говорил о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. По его словам, решение о смене конфедерации может быть принято уже в ближайшие месяцы – до конца 2023 календарного года.

Напомним, что УЕФА на неделе вернул юношеские сборные России к официальным турнирам, но подчеркнул, что остальные команды не будут допущены до урегулирования ситуации на Украине.