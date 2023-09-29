Божович отреагировал на громкое заявление нападающего «Спартака» Соболева

Бывший тренер «Локомотива» Модраг Божович прокомментировал недавнее заявление нападающего «Спартака» Александра Соболева. Форвард сказал, что «красно-белые» выиграли бы Лигу Европы в сезоне-2021/2022, если бы не дисквалификация.

«Соболев красавчик! Он очень хороший парень. Но слова про Лигу Европы - ерунда. «Спартак» не смог бы одержать победу в ЛЕ. Это связано как с качеством игроков, так и с количеством», - приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что спартаковцы финишировали на первом месте в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Перед стартом в плей-офф российские клубы были отстранены от участия в еврокубках решением УЕФА.