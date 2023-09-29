Бубнов дал точный прогноз на матч «Оренбург» - «Зенит»

В рамках десятого тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на выезде встретится с «Оренбургом». Своим мнением об игре поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«0:2. После поражения от «Локомотива» «Зенит» ждал серьезный разговор с руководством. Потерю очков в Оренбурге мало кто поймет - могут последовать серьезные решения по футболистам и Семаку», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» состоится в субботу, 30 сентября, начало запланировано в 12:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Lveresult.ru.