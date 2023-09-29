​ЭСК нашла и объяснила серьёзную ошибку арбитра в матче «Краснодар» - «Урал»

В прошлом туре Премьер-лиги «Краснодар» обыграл «Урал» со счётом 2:0. После игры клуб из Екатеринбурга направил обращение в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Выводы были обнародованы на сайте РФС.

ЭСК решила, что арбитр Виталий Мешков не должен был засчитывать гол «Краснодара» на 73-й минуте. Комиссия считает, что ВАР не должен был вмешиваться в ситуацию, поскольку видеозаписи не доказывают явную ошибку бокового судьи при принятии решения по офсайду.

В то же время комиссия поддержала арбитра в решении не назначать пенальти в ворота «Краснодара» на 90+5-й минуте матча. По мнению членов ЭСК, контакт мяча с рукой Алонсо не был наказуемым, ведь рука находилась близко к телу в естественном положении, а движение мяча было для игрока неожиданным.