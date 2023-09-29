Прогноз Бубнова на матч «Ростов» - «Урал»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче десятого тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Уралом».

«1:0. «Для ростовчан игра будет непростая, но с возвращением Осипенко дела в защите должны пойти на лад. При своих болельщиках у команды есть шансы на победу», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 29 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.