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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Динамо» будет бороться за тройку в РПЛ»

29 Сентября 2023 • 13:20 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин в беседе с журналистом поделился мнением об игре столичного коллектива в последних матчах.

«Пока «Динамо» играет неплохо, но все равно чего-то не хватает. «Динамо» будет бороться за тройку в этом сезоне, с таким усилением команда обязана это делать», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

По итогам девяти туров чемпионата России динамовцы набрали 15 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. Следующий матч «бело-голубые» проведут против грозненского «Ахмата» в воскресенье, 1 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин
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