Зиньковский высказался о матче «Спартака» в Самаре

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался касательно предстоящего поединка против самарских «Крыльев Советов» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Самара не чужой город для меня. Думаю, что будет как всегда: в Самаре хорошая поддержка, много болельщиков. Будем надеяться, что хорошо подготовимся и выступим в Самаре», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России Зиньковский поучаствовал в восьми встречах, не отметившись голевыми действиями.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» состоится в воскресенье, 1 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.