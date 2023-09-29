Попов оценил шансы «Оренбурга» в домашнем матче против »Зенита».

Бывший футболист пермского «Амкара» Алексей Попов оценил шансы «Оренбурга» в домашнем матче десятого тура РПЛ против »Зенита».

«Оренбург» — «коллега» «Зенита» по титульному спонсору. Конечно, они могут рассчитывать на очки, но лишь теоретически. Практически шансов на пополнение очкового баланса ноль», — заявил экс-игрок в интервью Betonmobile.

Напомним, что «Оренбург» примет «сине-бело-голубых» завтра, 30 сентября. Стартовый свисток на стадионе «Газовик» назначен на 12:00 по московскому времени. После девяти матчей «Зенит» находится на третьем месте, а «Оренбург» — на 13-м.