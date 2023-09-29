Божович: «Хочу работать, жду вариантов»

Миодраг Божович, ранее занимавший пост наставника «Динамо» и «Локомотива», высказался касательно продолжения своей тренерской карьеры.

«У меня были предложения, но не такие, чтобы и я, и клуб были довольны. Из РПЛ? Не могу сказать, из каких стран. Хочу работать, жду вариантов. Но сейчас это не так легко», - рассказал специалист в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Последним местом работы Божовича был тульский «Арсенал», из которого он ушел в прошлом году. Кроме того, тренер работал в «Амкаре», «Москве», «Ростове», «Локомотиве», «Црвене Звезде», «Динамо», «Арсенале», «Крыльях Советов» и других клубах.