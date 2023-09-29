Камоцци: «Спартак» должен брать три очка в Самаре

Бывший советник президента «Спартака» Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «красно-белыми».

«Я очень надеюсь, что «Спартак» сможет продолжить свою победную серию, «красно-белые» — фавориты в этом матче. Но «Крылья» — опасная команда, они очень хорошо играют на своем поле», — заявил функционер в интервью «РБ Спорт». Тем не менее, по словам итальянца, подопечные Гильермо Абаскаля должны брать три очка в предстоящем поединке.

Напомним, что центральный матч десятого тура пройдёт на «Солидарность Арене» в воскресенье, 1 октября. После девяти матчей «Крылья» занимают второе место в турнирной таблице, а «Спартак» — четвёртое.