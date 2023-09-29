Ежов вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

В самарских «Крыльях Советов» рассказали о процессе восстановления полузащитника Романа Ежова и голкипера Ивана Ломаева.

«Ежов тренируется в общей группе. Поможет ли он в матче против «Спартака»? Это решает тренер. Ломаев продолжает восстановление от травмы. Он проходит лечение за рубежом», - рассказали в беседе со «Спорт-Экспрессом» представители клуба.

На счету Ежова один гол и три результативные передачи в четырех матчах нынешнего сезона. Ломаев сыграл семь поединков и пропустил десять мячей.

В ближайшем матче «Крылья Советов» встретятся с московским «Спартаком».