Сенников: «У «Зенита» есть недонастрой»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил форму «Зенита» перед матчем десятого тура РПЛ против «Оренбурга».

«В игре проблем не вижу. У «Зенита» есть недонастрой. Если петербуржцы будут играть на максимум, тогда они у всех выиграют. Надо не допускать ошибок в концовках матчей, как с «Локомотивом» и «Динамо», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт». По его мнению, на результате матча на стадионе «Газовик» могут сказаться искусственное поле и тот факт, что последние игры «сине-бело-голубые» провели вполсилы.

Напомним, что встреча десятого тура Российской премьер-лиги пройдёт в субботу, 30 сентября, на поле «Оренбурга». «Зенит» находится на третьем месте в турнирной таблице.