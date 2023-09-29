В «Оренбурге» заявили, что хотят победить «Зенит»

Дмитрий Андреев, который является спортивным директором «Оренбурга», дал комментарий в преддверии матча десятого тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита».

«Оренбург» готовится к «Зениту в обычном режиме, как и ко всем играм. Мы всегда выходим побеждать. Знаем, что «Зенит» - серьёзный соперник, но никаких опасений перед игрой нет», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Матч между командами состоится в субботу, 30 сентября. Стартовый свисток на стадионе «Газовик» прозвучит в 12:00 по столичному времени. Перед этой игрой хозяева занимают 13-е место в таблице, а гости – третье.