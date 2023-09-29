Божович не одобрил слова Дзюбы в адрес Семака

Экс-наставник московского «Локомотива» Миодраг Божович поделился мнением о словах нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в адрес главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Не понимаю, почему Артем это сделал. Может быть что угодно, но все равно Дзюба играл за «Зенит», Семак был его тренером. Обиды может и были, но не надо публично это показывать!» - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после недавней победы «Локомотива» над «Зенитом» (2:1) на вопрос о том, помирился ли он с Семаком, Дзюба ответил: «А кто это?».

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