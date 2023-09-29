В главных слухах недели вы узнаете, как может сложиться судьба «Барселоны», какие планы в отношении «Ювентуса» имеет Криштиану Роналду, и где хочет получить работу Зинедин Зидан. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Барселону» закроют

Так называемое «дело Негрейры» набирает обороты – «Барселона» и её бывшие президенты оказались в числе обвиняемых во взяточничестве. По итогам судебного разбирательства судьба каталонского клуба может сложиться весьма печально. Так, например, клуб могут исключить из топ-дивизиона Испании и Лиги чемпионов. Поговаривают, что дело может дойти даже до лишения «Барселоны» профессионального статуса. В таком случае клуб может обанкротиться и закрыться, поскольку справиться с огромными долгами будет невозможно. Хочется верить, что вариант с исчезновением «сине-гранатовых» с футбольной карты мира является лишь гипотетическим.

Размер премий в «Зените»

На неделе в СМИ появились данные о том, какие суммы денег получают футболисты «Зенита» за успехи в топ-матчах сезона 2023/2024. Так, за победы над ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо» и «Краснодаром» каждому футболисту питерской команды полагается 2 миллиона рублей. А вот победы в дерби двух столиц над «Спартаком» руководители «сине-бело-голубых» ценят больше. За набор трёх очков в поединках против спартаковцев игрокам «Зенита» платят по 5 миллионов рублей. Одну такую победу команда Сергея Семака отпраздновала в августе.

Роналду мало денег

Едва ли у Криштиану Роналду когда-нибудь могут возникнуть финансовые трудности. Португалец зарабатывает огромные деньги, к тому же имеет личные спонсорские контракты, которые наверняка останутся в силе даже после завершения игроком профессиональной карьеры. Впрочем, складывается ощущение, что Роналду мало денег. Иначе как объяснить стремление звёздного форварда выбить у «Ювентуса» 19,5 миллиона евро. Если верить слухам, Криштиану решительно настроен получить эту сумму, от которой он отказался во время пандемии коронавируса. В начале октября пройдут слушания в суде.

«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с тен Хагом

«Манчестер Юнайтед» плохо начал новый сезон, и в среде болельщиков уже ходят разговоры о возможной отставке Эрика тен Хага с должности главного тренера. Впрочем, на днях в прессу просочилась обратная информация. «Красные дьяволы» якобы полностью доверяют нидерландскому тренеру и даже, внимание, настроены подписать с ним новый контракт. Надо сказать, что такая позиция руководителей «Манчестер Юнайтед» не может не удивлять, ведь команда сейчас занимает лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

Зидан выбрал работу

Зинедин Зидан уже более двух лет не имеет тренерской работы. По слухам, звёздный тренер до сих пор не потерял надежды на получение должности рулевого сборной Франции. Есть информация, что Зидан планирует дождаться окончания Евро-2024 и оценить ситуацию. Если «трёхцветные» неудачно выступят на континентальном форуме, Федерация футбола Франции может пойти на смену тренера и заменить Дидье Дешама на Зинедина Зидана.

Также на днях Зидана стали связывать с «Марселем». Ходят слухи, что специалист якобы даже договорился о работе в этом клубе в случае выкупа его представителями Саудовской Аравии. Впрочем, говорить об этом преждевременно.

Слухи собирал Александр Тихий.