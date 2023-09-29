Салтыков: «Ориентир для «Крыльев Советов» - чемпионский «Лестер»

Форвард самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков заявил, что его команде нужно ставить в пример английский «Лестер», который сенсационно стал чемпионом Англии в 2016 году.

«Помню, как игроки «Лестера» сначала говорили про количество очков, которое нужно набрать, чтобы избежать вылета. Потом, чтобы в восьмёрку попасть, потом, чтобы в топ-4, а потом выиграли АПЛ. «Лестер» может быть для нас ориентиром», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

После девяти туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 18 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Самарский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Ближайший матч «Крылья» проведут против московского «Спартака».