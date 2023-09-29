Личка дал совет Захаряну

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал совет своему бывшему подопечному Арсену Захаряну, который сейчас выступает за «Реал Сосьедад».

«Сейчас не поддерживаем связь с Захаряном. Что бы посоветовал? Оставаться человеком, каким он и является. Ментально готовиться, что сначала будет тяжело, но нужно будет продолжать работать», — цитирует Личку Sport24.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо» за 13 миллионов евро. В составе испанского клуба 20-летний полузащитник успел провести три игры, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч «Реал Сосьедад» проведёт завтра, 30 сентября, против «Атлетика». Начало — в 22:00 по московскому времени.