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Личка дал совет Захаряну

29 Сентября 2023 • 12:02 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетик Б
1 2.25 X 3.30 2 3.50
30.09 22:00

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал совет своему бывшему подопечному Арсену Захаряну, который сейчас выступает за «Реал Сосьедад».

«Сейчас не поддерживаем связь с Захаряном. Что бы посоветовал? Оставаться человеком, каким он и является. Ментально готовиться, что сначала будет тяжело, но нужно будет продолжать работать», — цитирует Личку Sport24.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо» за 13 миллионов евро. В составе испанского клуба 20-летний полузащитник успел провести три игры, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч «Реал Сосьедад» проведёт завтра, 30 сентября, против «Атлетика». Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Марцел Личка Арсен Захарян
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Личка дал совет Захаряну
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