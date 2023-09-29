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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков считает, что «Зениту» не хватает стабильности

29 Сентября 2023 • 11:48 Комментировать
Оренбург
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Зенит
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Через 22 ч. 47 мин.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

Напомним, что в первых девяти турах РПЛ действующий чемпион России потерпел уже два поражения и сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице.

Колосков не согласился с тем, что петербургская команда находится в кризисе. Однако, по мнению эксперта, «сине-бело-голубым» не хватает стабильности.

«Они по-прежнему способны показать классный футбол в любой игре, но у них всё зависит от настроения бразильцев. Если игра у них не пойдёт, то команда испытывает проблемы. Им не хватает стабильности», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт завтра, 30 сентября, против «Оренбурга». Начало — в 12:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Колосков
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