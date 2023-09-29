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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радоваться или плакать допуску в УЕФА юношеской сборной России

29 Сентября 2023 • 12:30 Комментировать (3)

Стало известно о возвращении юношеской сборной России в возрастной группе не старше 17 лет. На первый взгляд – это первая ласточка к восстановлению России в футбольных правах на участие в турнирах под эгидой УЕФА. Но не всё так однозначно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о возможных вариантах, плюсах и минусах возврата юношеских команд в систему европейского футбольного союза.

Дети не в ответе за действия взрослых

Первая реакция на решение о снятии изоляции для россиян – это вполне разумное объяснение: дети ни в чём не виноваты. Они не могут и не могли каким-либо образом оказать воздействие на то решение властей, из-за которого и началось отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Какие условия

В том, на каких условиях нас допустили, и «зарыта собака». Требования и в самом деле драконовские. Тут, как говорится, нужно отречься «от родных отца и матери». Матчи не смогут проводить на территории России. Выступать можно в нейтральном статусе, без опознавательных знаков, то есть без флага, гимна и национальной (российской) символики на форме участников.

Куда нас допустили

В будущем году пройдут чемпионаты Европы для игроков (мужской и женской сборных), родившихся после 2007 года. Для парней финальная часть состоится на Кипре предстоящим летом. Первоначально в финальную стадию нужно ещё пройти. Предстоит отборочный турнир, который проведут в виде мини-турнира, где участники (а это 5-6 сборных) соберутся в одном месте и разыграют заветные путёвки. В принципе в России с малой долей вероятности мог бы состояться подобный турнир.

Женский европейский форум юниорок планируется в ближайшем мае. В отборочном турнире будут два групповых этапа. В заветный финальный турнир пройдут только восемь сборных. Но ещё важным моментом является тот факт, что три призёра получат прямую путёвку на предстоящий чемпионат мира по их же возрасту, который состоится в ноябре.

Кому мы обязаны

Решение о допуске россиян принял Исполнительный комитет УЕФА. Он состоит из двадцати членов. Среди них поляк Збигнев Бонек (один из героев чемпионата мира 1982 года в Испании), итальянец Габриэле Гравина, британец Дэвид Гилл и Лора Макаллистер из Уэльса. Также в Исполнительном комитете УЕФА состоят немец Карл-Хайнц Румменигге, украинец Андрей Павелко и россиянин Александр Дюков.

Стоит играть

При всей неоднозначной реакции и отношения к происходящему, думается, нужно отстраниться от информационного мусора и дать шанс нашим юношам выступить и отстоять честь державы (пусть и без опознавательных знаков) в международном официальном турнире.

Пятьдесят лет назад мы не поехали на ответный квалификационный матч в Сантьяго, после политического переворота в Чили. В итоге по своей воле пропустили чемпионат мира 1974 года в ФРГ. А через четыре года не прошли и отборочный турнир к чемпионату мира-1978 в Аргентине. Если до этих событий (в 1966 и 1970 годах) сборной ставили цель – место в призёрах, то после об этом приходилось разве что мечтать.

Мы и так очень многое потеряли из-за отстранений и санкций. Пора начинать возвращать потерянное.

Константин Лицин

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Комментарии (3)
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Zenituwka
29 Сентября 2023 в 13:45
Правильное решение с верным обоснованием. Пускай дети играют, они здесь ни при чем.
sierge
29 Сентября 2023 в 13:27
На таких условиях нельзя соглашаться
Zenituwka
29 Сентября 2023 в 13:46
Так говоришь, как будто кто то расстроится в случае отказа))) Детям шанс дали не мариноваться в своем болоте, ради детей стоит принципами поступиться.
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