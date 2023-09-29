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Агент Тормены: «Витор очень счастлив в «Краснодаре»

29 Сентября 2023 • 11:34 Комментировать
Рубин
...
Краснодар
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30.09 16:30

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, рассказал об адаптации своего клиента в России.

Напомним, 27-летний бразилец перешёл в «Краснодар» минувшим летом из «Браги».

«Витор очень счастлив в «Краснодаре». С первых же матчей он показал свой уровень. Надеюсь, он поможет добиться успеха команде в этом сезоне», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В составе «Краснодара» Тормена успел провести пять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

После девяти туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая вторые «Крылья Советов» на три очка. Свой следующий матч «Краснодар» проведёт завтра, 30 сентября, против «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Витор Тормена Рафаэль Норманд
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