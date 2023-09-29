Романцев: «У «Краснодара» поставлена игра, в каждой линии есть лидеры»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игровом стиле «Краснодара».

По мнению Романцева, наставник «быков» Владимир Ивич выбрал правильный путь, сделав ставку на строжайшую игровую дисциплину.

«Я бы не сказал, что «Краснодар» добывает очки тяжёлой работой на поле с оглядкой на свои ворота. У него поставлена игра, в каждой линии есть лидеры — Сафонов, Оласа, Черников, Сперцян, Кордоба. Главное, что команда не сорит очками на полустанках», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

После девяти туров РПЛ «Краснодар», набравший 21 очко, возглавляет турнирную таблицу. Свой следующий матч «быки» проведут завтра, 30 сентября, против «Рубина». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.