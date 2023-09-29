Романцев: «Зенит» провёл матч с «Локомотивом» даже не на 75% своих возможностей»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о поражении «Зенита» в матче девятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

По мнению специалиста, в прошедшей встрече «сине-бело-голубых» подвела концентрация. Романцев считает, что успехи в предыдущих турах могли расслабить игроков петербургской команды.

«Рискну предположить, что лёгкая победа «Зенита» в Казани и домашнее поражение «Локомотива» от «Крыльев» могли расслабить питерцев. На мой взгляд, они провели этот матч даже не на 75% своих возможностей — слишком часто допускали простейшие ошибки, потеряли концентрацию в концовке», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

После девяти туров РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице и опережает шестой «Локомотив» на два очка. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут завтра, 30 сентября, против «Оренбурга». Начало — в 12:00 по московскому времени.