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«Ахмат»: «Кроме Конате, никто из легионеров не изъявил желания получить паспорт РФ»

29 Сентября 2023 • 10:19 Комментировать

Футбольный функционер Руслан Газзаев, который занимает пост спортивного директора грозненского «Ахмата», сообщил о желании нападающего команды Мохамеда Конате получить российское гражданство.

«Из легионеров «Ахмата» только Мохамед Конате получил российский паспорт, другие иностранцы такого желания не изъявили, к нам никто с данной просьбой не подходил», - приводит слова Газзаева Sport24.

Конате сыграл в нынешнем сезоне чемпионата России девять матчей, в которых отметился тремя голами с 11-метровой отметки. Трудовой договор 25-летнего африканца с «Ахматом» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
мохамед конате Ахмат Руслан Газзаев
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