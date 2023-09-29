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Романцев рассказал, почему Глушаков не смог найти команду в РПЛ

29 Сентября 2023 • 10:12 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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01.10 16:30

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о том, почему экс-полузащитник «красно-белых» Денис Глушаков не смог найти себе команду в РПЛ.

Напомним, по ходу текущего месяца 36-летний футболист подписал контракт с костромским «Спартаком».

По мнению Романцева, Глушаков не является проблемным игроком, однако в его возрасте играть на позиции опорного полузащитника довольно сложно.  

«В полузащите, да ещё на позиции опорника, объём работы намного больше (чем на позиции нападающего), и в 36 лет качественно осилить её Глушакову может оказаться очень сложно. А то, что он не спешит расставаться с профессией, только вызывает уважение. Удачи тебе, Денис!» — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Глушаков выступал за «Химки» и «Пари НН». В составах этих клубов футболист провёл 28 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Романцев Спартак Кострома Денис Глушаков
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