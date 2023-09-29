Романцев дал совет Дзюбе по ситуации с Семаком

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев отреагировал на конфликт между нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой и наставником петербургского «Зенита» Сергеем Семаком.

«Пусть Дзюба не обижается, но я бы посоветовал ему принести извинения. Это только вызовет уважение, которое он заработал игрой и честным отношением к своей профессии», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что после недавней победы над «Зенитом» (2:1) на вопрос о том, помирился ли он с Семаком, Дзюба ответил: «А кто это?». В концовке сезона-2022/2023 нападающий не пожал руку тренеру после поражения «железнодорожников» от «сине-бело-голубых» со счетом 1:2.