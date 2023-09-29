Дедушка Адамова: «Будем надеяться, что Арсен наберёт хорошую форму, проявит себя и вернётся в «Зенит»

Хайдар Алханов, дедушка защитника «Зенита» Арсена Адамова, выступающего на правах аренды за «Оренбург», высказался о будущем 23-летнего футболиста.

Алханов выразил надежду на то, что его внук сумеет проявить себя в своём нынешнем клубе и вернётся в «Зенит».

«Он нашёл команду — «Зенит». Будем надеяться, что Арсен наберёт хорошую форму, проявит себя и вернётся в «Зенит». Он игрок петербургского клуба», — цитирует Алханова «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне Адамов провёл за «Зенит» и «Оренбург» в общей сложности девять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.