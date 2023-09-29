«Ростов» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 10-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - Урал
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Протокол игры
Песьяков Сергей•Вахания Илья•Осипенко Максим•Чернов Евгений•Уткин Даниил•Миронов Алексей•Глебов Данил•Байрамян Хорен•Мохеби Мохаммад•Мелёхин Виктор•Голенков Егор
Помазун Илья•Гильерме Шеттине•Сиссе Ибраима•Кулаков Денис•Егорычев Андрей•Бикфалви Эрик•Итало•Бегич Сильвие•Нейва Кристиан•Мамин Артём•Мишкич Даниэль
29 сентября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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