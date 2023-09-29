Романцев: «До сих пор не верю, что «Краснодар» и «Крылья Советов» смогут всерьёз соперничать с «Зенитом» за золото»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о перспективах «Крыльев Советов» и «Краснодара» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, что после девяти туров РПЛ южане и самарцы занимают первые две строчки в турнирной таблице. По мнению Романцева, несмотря на удачный старт, этим командам не удастся соперничать с действующим чемпионом страны «Зенитом».

«Не хочу обидеть ни краснодарцев, ни самарцев, но признаюсь, что не ожидал от их клубов такого броска вперёд. И как простой болельщик до сих пор не верю, что они смогут всерьёз соперничать с «Зенитом» за золото», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

В ближайшем 10-м туре РПЛ «Краснодар» встретится с «Рубином», а «Крылья Советов» померятся силами со «Спартаком». «Зенит» же, занимающий сейчас третью строчку в турнирной таблице РПЛ, встретится с «Оренбургом».