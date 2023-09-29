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Агент объяснил, почему Акинфеев не перешёл в европейский клуб

29 Сентября 2023 • 09:01 Комментировать

Футбольный агент Паулу Барбоза поведал о несостоявшемся трансфере голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в европейский клуб.

«Игорь был очень востребован. Но это его личный выбор. Акинфеев предпочел остаться в ЦСКА и играть в чемпионате России. Есть такие футболисты, которым больше нравится выступать на Родине», - передает слова Барбозы «Спорт день за днём».

Акинфеев выступает за «армейский» клуб с 2003 года. Срок контракта между клубом и 37-летним вратарем рассчитан до лета следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Игорь провел шесть матчей, в которых пропустил 11 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Паулу Барбоза
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