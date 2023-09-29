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Мещеряков - о «Локомотиве»: «Матч с «Пари НН» может стать переломным»

29 Сентября 2023 • 08:40 Комментировать

Экс-председатель правления московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о предстоящем поединке между «железнодорожниками» и «Пари НН» в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«Победа «Локомотива» над «Зенитом» очень важная. Но с командами, уступающими в классе, у «Локо» пока проблемы. Поэтому матч с нижегородцами очень важен. Он может стать переломным», - приводят слова Мещерякова «Известия».

Поединок между «Локомотивом» и «Пари НН» состоится в субботу, 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают шестое место в таблице РПЛ, а гости располагаются на седьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Анатолий Мещеряков Пари НН
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