Салтыков назвал три причины успешной игры «Крыльев Советов»

Форвард самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о положении своей команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Он назвал несколько причин успешного выступления клуба на старте сезона.

«Во-первых, у нас очень классная атмосфера в команде. Во-вторых, везение тоже присутствует. В-третьих, работа даёт плоды, мы к каждому сопернику индивидуально подходим, разбираем», - передает слова Салтыкова «Чемпионат».

По итогам девяти туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 18 баллов. Следующий матч самарская команда проведет на своем поле против столичного «Спартака».