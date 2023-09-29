Защитник ЦСКА Дивеев рассказал, когда вернётся на поле

Центральный защитник Игорь Дивеев поведал о том, когда вернется на поле после травмы. Игрок получил повреждение в Суперкубке России против петербургского «Зенита» (0:0, 4:5 – по пенальти).

«Меня стоит ждать на поле в феврале, потому что первый и второй сборы я буду заниматься индивидуально. Охота полностью набрать форму и не наступать на одни и те же грабли», - передает слова футболиста клубная пресс-служба.

После девяти туров чемпионата России «армейцы» набрали 13 баллов и занимают девятое место в турнирной таблице. Следующий матч ЦСКА проведет на домашнем стадионе против калининградской «Балтики».