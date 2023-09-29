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​Игнатьев: «Что будет, если «Краснодар» купит Месси?»

29 Сентября 2023 • 02:15 Комментировать

Бывший главный тренер российской сборной Борис Игнатьев решил порассуждать о перспективах лидирующего в турнирной таблице российского чемпионата «Краснодара». Он в шутку предположил, что для усиления своих позиций клубу следует позвать в состав Лионеля Месси, который уже преобразил в МЛС «Интер Майами» - с ним команда начала выигрывать буквально матч за матчем.

- Они могут купить Месси. Может, он обидится на «Интер Майами» и решит приехать в краснодарский клуб. Команда еще больше воспрянет, - цитирует слова Игнатьева betonmobile.ru.

Напомним, что в российском туре прошли на данный момент девять туров.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Лионель Месси Борис Игнатьев
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