​Игнатьев оценил шансы «Краснодара» на чемпионский титул

В чемпионате России сложилась достаточно удивительная ситуация - после девяти туров в турнирной таблице лидирует вовсе не питерский «Зенит», пять раз кряду становившийся чемпионом. Первую строчку захватил «Краснодар» и бывший наставник российской сорной по футболу Борис Игнатьев прокомментировал успех этого клуба, предположив, что ключ к успеху кроется в оптимально найденном руководством клуба балансе.

- «Зенит» пять раз подряд был чемпионом России, но сейчас в таком положении, когда сложно сказать, станет ли клуб вновь чемпионом. «Краснодар», показывая хорошую игру, накладывает на нее качество игровых действий: и в атаке, и обороне. Этот баланс дает им возможности, - цитирует слова Игнатьева betonmobile.ru.