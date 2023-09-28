Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым отреагировал на переход Алана Дзагоева в греческий клуб «Ламия».

«Это хорошая новость. Главная проблема Алана - подверженность травмам. Если он в хорошей форме, а травмы обойдут его стороной, то он может ещё поиграть на уровне. Сейчас Греция - хороший вариант для него. В свое время он отказывался от хороших предложений и был верен ЦСКА. Теперь он заслуживает посмотреть Европу и мир. Я только за.

Я не думаю, что ему стоит потом переходить в один из наших клубов. Думаю, он там поиграет и спокойно закончит. Это было бы правильно уже. Сейчас он может помочь новой команде в реализации амбиций. Дальше уже посмотреть нужно, как будет здоровье и физические возможности. Считаю, что Греция - неплохой вариант для завершения карьеры», - сказал Масалитин.