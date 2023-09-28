Матч между 2DROTS и московским «Динамо» запланирован на 19 ноября

Президент команды 2DROTS Евгений Бабенко (Жека) высказался о планах проведения товарищеского матча против московского «Динамо».
Напомним, что медийный клуб получил право сыграть против «бело-голубых» благодаря победе в МКС.
Бабенко отметил, что поединок запланирован на 19 ноября.
«Но для того, чтобы мы его сыграли, нам надо решить кое-какие нюансы с «Динамо». Они предлагают хорошие вещи. Предлагают нам организовать сборы, чтобы мы подготовились к их игре», - приводит слова Жеки «РБ Спорт».
Напомним, что 2DROTS сегодня, 28 сентября, покинули розыгрыш Кубка России, уступив в 1/32 финала Пути регионов подмосковным «Химкам».
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