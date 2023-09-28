Матч «Ростова» и ЦСКА стал 50-м в истории чемпионатов России, который завершился со счётом 3:3

Матч «Ростова» и ЦСКА в рамках девятого тура РПЛ стал 50-м в истории чемпионатов России, который завершился со счётом 3:3. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Первая игра, сыгранная с таким счётом, прошла ещё 31 год назад – 22 июля 1992 года, встречались тогда «Динамо-Газовик» и «Океан».

А предыдущий «юбилей» до игры «Ростова» и ЦСКА был более шести лет назад, 22 апреля 2017 года. Тогда друг с другом со счётом 3:3 сыграли столичный «Локомотив» и пермский «Амкар». Эта была 40-й подобной в истории национальных первенств.

Боевая ничья «Ростова» и ЦСКА - видео