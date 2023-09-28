Полузащитник «Крыльев Советов» Салтыков: Конечно, хотелось бы, чтобы нас вернули в Европу

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал, какие цели ставит перед собой.

19-летний футболист хотел бы, чтобы России вернули на европейскую арену, чтобы иметь возможность принимать участие в еврокубках.

«В игре в обороне есть проблемы, не всегда отрабатываю сзади. Такие косяки бывают, но сейчас стараюсь добегать. А то Рома Евгеньев «пихает» за это. Но правильно делает», - приводит слова Салтыкова «Чемпионат».

Напомним, что Салтыков во время сентябрьских сборов дебютировал за сборную России, сыграв 45 минут в товарищеском матче против олимпийской сборной Египта (1:1).