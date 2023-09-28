Веденеев: «Зенит» создаст кучу моментов в игре с «Оренбургом»

Бывший игрок питерского «Зенита» Сергей Веденеев дал прогноз на ближайший матч «сине-бело-голубых» в чемпионате России. Напомним, что в рамках 10 тура питерцы сыграют в гостях против «Оренбурга» из второй половины турнирной таблицы.

«Больших мастеров поражения всегда мотивируют, всегда. Думаю, «Зенит» в Оренбурге должен сыграть в свою силу. Особенно это касается, конечно, бразильцев. Должны создать кучу моментов и забить мяча два-три», - рассуждает Веденеев для «РБ Спорт».

Напомним, что в девятом туре питерцы проиграли «Локомотиву» дома – 1:2, пропустив решающий гол на последних минутах матча.

«Ранее начало игры, искусственный газон, поддержка местных болельщиков, да и игроки у «Оренбурга» есть хорошие – всё это будет мешать. Но повторю, для хорошей команды неудача – это стимул», - добавляет Веденеев.