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Веденеев: «Зенит» создаст кучу моментов в игре с «Оренбургом»

28 Сентября 2023 • 23:05 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
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30.09 12:00

Бывший игрок питерского «Зенита» Сергей Веденеев дал прогноз на ближайший матч «сине-бело-голубых» в чемпионате России. Напомним, что в рамках 10 тура питерцы сыграют в гостях против «Оренбурга» из второй половины турнирной таблицы.

«Больших мастеров поражения всегда мотивируют, всегда. Думаю, «Зенит» в Оренбурге должен сыграть в свою силу. Особенно это касается, конечно, бразильцев. Должны создать кучу моментов и забить мяча два-три», - рассуждает Веденеев для «РБ Спорт».

Напомним, что в девятом туре питерцы проиграли «Локомотиву» дома – 1:2, пропустив решающий гол на последних минутах матча.

«Ранее начало игры, искусственный газон, поддержка местных болельщиков, да и игроки у «Оренбурга» есть хорошие – всё это будет мешать. Но повторю, для хорошей команды неудача – это стимул», - добавляет Веденеев.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Веденеев Оренбург
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