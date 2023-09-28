Ромашкина - о помолвке с Тикнизяном: «Я сказала «да» мужчине своей мечты»

Телеведущая Яна Ромашкина высказалась о помоловке с защитником московского «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

«У меня сегодня самый счастливый день.

Я сказала «ДА» мужчине своей мечты! Благодарю Бога за нашу неожиданную встречу! Тысячу раз СПАСИБО, тысячу раз ЛЮБЛЮ», - написала Ромашкина в своём телеграм-канале.

Напомним, что игрок сборной Армении, который принёс победу столичного клуба в матче девятого тура РПЛ против «Зенита» (2:1), сделал предложение необычным образом, разместив у Останкинской телебашни баннер со словами «Яна, выходи за меня».