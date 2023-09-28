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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Россиянин может сыграть в финале Кубка Норвегии

28 Сентября 2023 • 22:02 Комментировать

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин может сыграть в финальном матче текущего розыгрыша Кубка Норвегии.

А всё дело в том, что в четверг вечером его клуб обыграл «Волеренгу» со счётом 4:2, а россиянин вышел на поле в старте и отыграл полный матч. Теперь в финале турнира клуб Хайкина сыграет с грозным соперником в лице «Мольде».

Напомним, что Хайкин почти непрерывно выступает за свой клуб с 2019 года. Лишь в начале 2023 года он на несколько месяцев ушёл в клуб английского Чемпионшипа «Бристоль Сити», но так и не получил там своего шанса и вернулся в уже привычный норвежский клуб в межсезонье.

Всего за четыре года Хайкин успел дважды стать чемпионом Норвегии – в 2020 и 2021 годах.

Финальный матч Кубка Норвегии-2023 состоится более чем через два месяца – 9 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Никита Хайкин Будё-Глимт
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