Россиянин может сыграть в финале Кубка Норвегии

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин может сыграть в финальном матче текущего розыгрыша Кубка Норвегии.

А всё дело в том, что в четверг вечером его клуб обыграл «Волеренгу» со счётом 4:2, а россиянин вышел на поле в старте и отыграл полный матч. Теперь в финале турнира клуб Хайкина сыграет с грозным соперником в лице «Мольде».

Напомним, что Хайкин почти непрерывно выступает за свой клуб с 2019 года. Лишь в начале 2023 года он на несколько месяцев ушёл в клуб английского Чемпионшипа «Бристоль Сити», но так и не получил там своего шанса и вернулся в уже привычный норвежский клуб в межсезонье.

Всего за четыре года Хайкин успел дважды стать чемпионом Норвегии – в 2020 и 2021 годах.

Финальный матч Кубка Норвегии-2023 состоится более чем через два месяца – 9 декабря.